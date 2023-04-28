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TikTok'ta milyonları etkisi altına alan trend: Kalıcı çil dövmesi

Güzellik algısı her geçen gün değişiyor... Eskiden beğenilmeyen, eleştiri alan, kıyafetler, aksesuarlar, makyajlar hatta zorbalığa neden olan fiziksel özellikler sosyal medyanın da etkisiyle bir anda popülerleşebiliyor. İnternet ortamının özellikle de TikTok'un yeni trendi ise kalıcı çil dövmesi oldu

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  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Sosyal medyanın da etkisiyle her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Video paylaşım sitesi TikTok'un son trendi ise kalıcı çil dövmesi oldu. 
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Ciltteki pigmentlerin (melanin) UV ışınlarına maruz kalarak artmasıyla ortaya çıkan çiller artık yapay bir şekilde yaptırılabiliyor.

     
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Daisy Foxglove da, müşterilerinin yüzlerini kalıcı çillerle kaplayıp süreci TikTok hesabından paylaşıyor. Dövme sanatçısı, çalışmalarının öncesi ve sonrasıyla ilgili videolar yayınlıyor. 
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Foxglove kısa bir süre önce de kızıl saçlı bir kadının yüzüne yoğun bir şekilde çil dövmesi yaptığı anları kayıt altına aldı.

     
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Paylaşıma göre işlemden sonra dövme mürekkebi çok taze olduğu için noktalar koyu ve siyahtı. Ayrıca müşterisinin yanakları kırmızı görünüyordu. 
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Ancak sanatçı, sahte çillerin renginin zamanla solacağını ve tahriş olmuş ciltteki kızarıklığın iyileşeceğini belirtiyor.

     
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Foxglove'un paylaşımı binlerce beğeni alırken video, doğal çilleri olan ve yeni akım ortaya çıkana kadar bu durumdan hoşlanmayan insanları da mutlu etti.

     
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Birçok kişi müşterisinin mürekkepli çillerinin harika göründüğünü söyleyerek Daisy'yi alkışlarken alkışlarken, bazıları bu süreci doğru bulmadıklarını belirtti. 
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Eleştirenlerden bazıları yapay çillerin pek de doğal ve gerçekçi görünmediğini söyledi. 
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Bir başka internet kullanıcısı ise sonucu güzel bulsa da yapay çillerin 10 yıl sonra nasıl görüneceğini merak ettiğini ifade etti. 
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Bu trend okul çağlarında bu cilt özelliklerinden dolayı zorbalığa uğrayan doğal çilli insanları da rahatsız etti. 
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    Peki siz kalıcı çil dövmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

     
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

    *Haberin görselleri Daisy Foxglove'un TikTok hesabından alınmıştır.
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!
  • TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!

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