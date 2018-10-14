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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı ne? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin tarihi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı gündem oldu. Türkiye'nin en köklü güzel sanatlar üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin tarihi haberimizde. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı

14.10.2018 - 12:54 | Güncelleme:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı merak konusu oldu. Türkiye'nin en köklü ve iyi güzel sanatlar ünversitelerinden biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi pek çok sanatçı yetiştirmiştir. İşte tarihi 1883 yılına kadar uzanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı...

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ'NİN ESKİ ADI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci, ressam, mimar Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883'te 8 eğitmen ve 20 öğrencisi ile öğretime başladı.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ'NİN TARİHİ

Kuruluşundaki eğitim kadrosu, Müdür-i Umumi Osman Hamdi Bey; Dahili müdür ve heykel öğretmeni Oskan Efendi; Fenn-i Mimari öğretmeni Alexandre Vallaury; Yağlı boya resim öğretmeni Salvatore Valeri; Karakalem resim öğretmeni Warnia-Zarzecki; Tarih ve tarih-i sanat öğretmeni Aristoklis Efendi; Ulum-u riyaziye (Fen Bilgisi) öğretmeni Kaymakam Hasan Fuat Bey; Teşrih (Anatomi) öğretmeni Kolağası Yusuf Rami Efendi'den oluşmaktaydı. Bu kadroya, 1892 yılında Hakkaklık (Gravür) öğretmeni olarak Monsieur Napier de katıldı.

Türkiye'de ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece Türkiye'de akademi unvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Güzel Sanatlar Akademisi, 1969'da 1972 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu.

Kurum, 4 Kasım 1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982'de çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı.

Üniversite yönetimi 2003 Aralık ayında aldığı kararla adını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirdi. 1982 yılından beri üniversitede eğitim dönemi 4 yıldır.

Fakülteler
Devlet Konservatuvarı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu

Yüksekokullar
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Devlet Konservatuvarı
Enformatik Bölümü

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