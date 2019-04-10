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Osmanlı döneminde yaşayan, 90 yıllık ömrüne yüzlerce eser sığdıran Mimar Sinan'ın yapıtları, doğup büyüdüğü Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nden de izler taşıyor.
AA'nın haberine göre Ağırnas köyünde 1490'da doğan Mimar Sinan, sadece Anadolu'da değil Halep, Şam, Budin gibi Osmanlı topraklarında da çeşitli eserler yaptı.
Prut Nehri'nde 13 günde kurduğu köprüyle Kanuni Sultan Süleyman'ın takdirini kazanan ve başmimarlığa kadar yükselen Sinan, cami, mescit, medrese, darülkurra, türbe, imaret, hastane, suyolu, köprü, kervansaray, saray, mahzen ve hamam olmak üzere 350'yi aşkın esere imza attı.
Eşsiz mimari eserleriyle dünyanın dört bir yanında tanınan Mimar Sinan, 9 Nisan 1588'de 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.
Mimar Sinan'ın eserlerine ilham kaynağı olan 3000-3500 yıllık tarihe sahip Ağırnas Mahallesi ise görkemli taş evleri, muhteşem doğasının yanı sıra uçsuz bucaksız tünelleri ve yer altı şehirleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Ağırnas'taki evler ve diğer yapılar, süslemeleriyle ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.
"NOTLAR ALMIŞ VE ÇOK İYİ BİR GÖZLEMCİ"
ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın herkes gibi çevresinden, doğup büyüdüğü memleketinden etkilendiğini söyledi.
Mimar Sinan'ın geleneği sürdüren bir yapıya sahip olduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:
"Çocukluğu hep merakla geçmiş. Çevresini, taşı, toprağı, havayı incelemiş. Notlar almış ve çok iyi bir gözlemci. Dolayısıyla etrafından etkilenmemesi mümkün değil. Mimar Sinan'ın çocukluğunda dülger olduğunu biliyoruz. Daha sonra taşla uğraşmaya başlamış. Sinan, dehasıyla simge bir kişilik. Gezdiği yerlerdeki kubbeleri, harabeleri inceleyen birisi. Ağırnas'ın yeri göğü de taştan bir yapıya sahip."
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