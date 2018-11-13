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Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilinin "Atatürk" paylaşımına soruşturma

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş'ın 10 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti. Aslantaş Atatürk ile ilgili paylaşımında, "Türk'ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi. Türk'ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah'ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi" dedi. Rektörlük, Veysel Aslantaş hakkında idari soruşturma başlattı

13.11.2018 - 14:10 | Güncelleme: DHA

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş'ın 10 Kasım'da Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Aslantaş, Atatürk ile ilgili paylaşımında şunları yazdı:

"Kıyamete kadar onu ve yaptıklarını bu milletin unutmasına asla müsaade etmeyeceğiz. O, 'Çağdaş uygarlık düzeyine' erişmek için neler yapmadı ki. Türk'ün 1000 küsur yıl boyunca ilmi, edebi, tarihi, iktisadi, idari, hukuki, fikri, harsi, medeni vs. bütün faaliyetlerini kayıt altına aldığı alfabeyi, ecnebi alfabesiyle değiştirdi. Türk'ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi ve her şeyden önemlisi Türk'ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah'ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi. Daha neler yaptı neler. Şimdi sen bir Türk evladı ol da, onu ve yaptıklarını unut unutabilirsen. Mümkün mü? Ne unuturuz, ne de unutturulmasına müsaade ederiz."

REKTÖRLÜKTEN İDARİ SORUŞTURMA

DHA'da yer alan habere göre, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medyada yer alan paylaşımla ilgili olarak Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş hakkında idari soruşturma açtıklarını söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN SERT TEPKİ

Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak ise Aslantaş'ın yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Erciyes Üniversitesi dekanlarından Prof. Dr. Veysel Aslantaş sosyal medya hesabından 10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e karşı kin ve nefret dolu söylemlerini 10 Kasım'da paylaşmaktan geri çekinmemiştir. Bugün içinde yaşadığımız cennet vatanımızı, hürriyetimizi, milliyetimizi ve istiklalimizi borçlu olduğumuz Mustafa Kemal'e karşı yapılan düşmanlık apaçık Türk düşmanlığıdır. Sen ve senin yancılarına açık ve net uyarımdır; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kirli ağzınıza dolamayın ve aklınızdan Kıbrıs'ta Atatürk'ün fotoğrafını indirmeye çalışan İngiliz müdürü camdan aşağı atan başbuğ Alparslan Türkeş'i çıkarmayın. Çünkü onun milyonlarca evladı Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun kurduğu Türk devletine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ADALETİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Çolak şöyle konuştu: "Bu zat-ı esefle kınadığımı beyan ederken, bilim yuvası olarak adlandırdığımız Erciyes Üniversitemiz'de bu tiplerin görev yapıyor olmasını ülkücü hareket olarak kabullenmediğimizin bilinmesini isterim. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış beyefendi ve Türk adaletini tüm kamuoyu önünde bu şahıs hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet ediyorum."

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