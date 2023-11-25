Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor

        Minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 74 yaşındaki Alaattin Uzun, yaptığı mini ayakkabılarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ayakkabı imalatı ve tamirini 59 yıldır sürdüren Alaattin Uzun'un iğne ucuyla yaptığı minyatür ayakkabılar, görenleri şaşırtıyor.

        2

        Alaattin Uzun, minyatür ayakkabıları yapmaktan büyük zevk aldığını söyledi.

        3

        Minyatür ayakkabıları yaparken hiç zorlanmadığını belirten Uzun, "İğne ucuyla yapıyorum. Topuklu, bağcıklısı, bağcıksızı da var, her türlüsünü yapıyorum. Kendi merakım üzerine başladım.

        4

        Rekorlar kitabına başvuruda bulunmak istiyorum. 3-4 milimetreler, daha ufağı olmuyor" dedi.

        5

        Uzun, mesleğine bir ustadan eğitim almadan başladığını dile getirerek, ayrıca telefon ve çakı kılıfları, çanta tamirleri, ayakkabı, bot ve deri montların boyasını, tamirini ve fermuarlarını da yaptığını kaydetti.

        6

        Meslek hayatı boyunca 17 çırak yetiştirdiğini anlatan Uzun, "Şu an her biri İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı'nda çalışıyorlar.

        7

        Bu meslek çok önemli. Bu mesleği yapmam da çok güzel duygularım var. Tamir yaparak kişileri sevindiriyorum, yeni ayakkabı almaktan da vazgeçiriyorum.

        8

        Deri montların her türlü boyalarını, tamirlerini ve yakalarını söküp yapıyorum ve müşterilerimi memnun ediyorum. Kunduracılık, el işleri yaparken mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

        9
        #Minyatür ayakkabılar
        #sakarya
        #Guinness rekorlar kitabı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar açıklandı
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar açıklandı
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Yazışmalar ortaya çıktı
        Yazışmalar ortaya çıktı
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!