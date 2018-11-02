Mirgün Cabas: Eski eşim Tuba Ünsal ile hala görüşüyoruz

Gazeteci Mirgün Cabas, önceki gece Bebek'te bulunan bir mekandan kız arkadaşıyla birlikte çıktı. Eski eşi Tuba Ünsal'la neredeyse her gün konuştuğunu belirten Mirgün Cabas, "Biz aynı evde kalmıyoruz, aynı yatakta yatmıyoruz diye aile değiliz diyemem. Ortada çocuklarımız var. Hemen hemen her gün görüşüyor, konuşuyoruz" ifadelerini kullandı