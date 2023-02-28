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Mısır buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta mısır saklama yöntemleri

Mısır hemen herkesin severek tükettiği yiyeceklerden biridir. ister haşlama ister köz birçok farklı şekilde tüketilebilen mısır aslında bir yaz tahılıdır. Siz de doğru saklama yöntemleriyle dilediğiniz zaman mısır tüketebilirsiniz. İşte tüm detayları ve püf noktalarıyla mısır saklama yöntemleri…

Mısır Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Mısır Saklama Yöntemleri
HABERTURK.COM

Mısırın ununu, nişastasını pek çok yemekte kullandığımız gibi kendisini de gerek haşlayarak, gerekse ızgara veya patlamış mısır halinde çokça tüketiriz. Bu lezzetli yaz mahsulünü doğru koşullarda saklayarak kışında tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yazımızda mısır buzluğa nasıl konu, buzlukta mısır nasıl saklanır sorularını cevaplayacağız. Daha çok bostan ürünlerinin kışlık hazırlıkları yapılarak derin dondurucularda saklarız. Bunlar arasında fasulye, bezelye, patlıcan, domates en çok kışlık hazırlığı yapılan sebzelerdendir. Bu sebzelerin yanı sıra mısırda doğru hazırlıklar yapılarak uygun koşullarda saklanır ve kış boyunca tüketilebilir. Gelin şimdi mısır buzlukta nasıl saklanır, yöntemlerini sizlerle paylaşalım.

Mısır Buzluğa Nasıl Konur?

Kışlık hazırlıklarda sıkça tercih edilen yöntemlerin başında şoklama yöntemi gelir. Mısırda diğer birçok üründe uygulayabileceğiniz şoklama yöntemiyle hazırlayabileceğiniz ürünler arasındadır.

  • Mısırları buzluğa atmak üzere, şoklama yapmak için öncelikle mısırlarınızı alacak büyüklükte bir tencerede su kaynatıyoruz.
  • Yapraklarını soyduğumuz mısırları kaynar suya atıyoruz. Mısırlar büyüklüklerine göre 6 ile 11 dakika arasında hazır olacaklardır. Bu işlemde amacımız mısırı yenebilecek seviyeye kadar pişirmek değil. Mısırların tanelerinin tamamen yumuşamasını istemiyoruz. Mısırların rengi koyulaştığında kaynar sudan çıkarabilirsiniz.
  • Mısırları tenceren çıkarmadan önce bir kenarda mutlaka soğuk buzlu su hazır tutun.
  • Kaynar sudan çıkardığınız mısırların fazla suyunu süzdürdükten sonra hiç beklemeden buzlu soğuk suya alın. Soğuk suda 5 dakika mısırların soğumasını bekleyin.
  • Soğuyan mısırları isterseniz bir bıçak yardımıyla tanelerini ayıklayarak saklayabilirsiniz.
  • Dilerseniz de mısırları bütün haliyle buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Poşetlere yerleştirdiğiniz mısırların içlerinde hava kalmaması çok önemli.
  • Bir pipet yardımıyla mısırları koyduğunuz poşetlerin içindeki havayı boşaltabilirsiniz. Havasını aldığınız poşetlerin ağzını sıkıca bağlayın.
  • Poşetleri buzluğa atmadan evvel bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki ürünlerin kokularının karışmasının önüne geçmiş olursunuz.

Buzlukta Mısır Nasıl Saklanır?

Buzlukta mısır saklama yöntemlerinden ilkini paylaştık. İkinci yöntemimiz halk arasında daha az bilinen bir yöntem. Bu yöntemle hazırlayıp buzluğa attığınız mısırların aromaları daha iyi korunmuş olacaktır. Kullanacağınız yöntemi seçerken hazırlayacağınız mısırların türünün o yönteme uygun olduğundan emin olun.

Mısırları buzlukta saklamak için paylaşacağımız ikinci yöntem ızgara yöntemidir. Bu yöntemle hazırlayacağınız mısırlar hafif isli ve yüksek aromalı bir tada sahip olacaktır.

  • Orta ateşte hazırladığınız ızgaranızın üzerine mısırları koçanlarını ayırmadan dizin.
  • Tüm mısırların eşit ısı alabilmesi için ızgaraya dizdiğiniz mısır koçanları arasında 3cm boşluk bırakın.
  • Her beş dakikada bir mısırların koçanlarını sıyırarak pişmelerini kontrol edin. Mısırların piştiğini anlamak için renklerinin hafif kahverengine dönüp dönmediğini kontrol edin.
  • Bir tarafı pişen mısırları çevirerek tüm yüzeyin pişmesini sağlayın. Mısırların tamamı piştikten sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın.
  • Soğuyan mısırların koçanlarını soyun. Mısırları bir bıçak yardımıyla ikiye böldükten sonra tanelerini ayırın.
  • Mısır tanelerini porsiyonlar haline ayırıp buzdolabı poşetlerine yerleştirin.
  • Buzdolabı poşetlerinin hava almaması için bir adet pipet alıp yarısını poşetin içine sokun ve poşeti pipetin etrafına dolayarak hava almasını engelleyin.
  • Pipetin dışarıda kalan ucunda poşetin içindeki havayı çekerek boşatın. Havası boşalan poşetlerin ağzını bağlayarak başka bir buzdolabı poşetine daha yerleştirin ve artık mısırlarınızı buzluğa atabilirsiniz.
  • Bu yöntemle hazırladığınız mısırları buzdolabında saklayıp kış boyu bozulmadan tüketebilirsiniz. Hazırladığınız poşetlerin üzerine tarih yazmayı unutmayın.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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