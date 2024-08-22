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        Haberler Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 4 Eylül'de Türkiye’ye geliyor | Dış Haberler

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor

        Türkiye, Gazze diplomasisini sürdürürken; önemli bir konuğu ağırlayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, beklenen ziyaretini 4 Eylül'de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Ziyaretin başlıca gündeminin Gazze olması beklenirken, iki ülke ilişkileri masaya yatırılacak. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi de toplanacak.

        Giriş: 22.08.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:30
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        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
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        Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül'de ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılanacak.

        "BİRÇOK ALANDA ANLAŞMAYA İMZA ATILACAK"

        İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Birçok alanda anlaşmaya imza atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyaret sonrası; gözler Sisi'nin iadeiziyaretine çevrildi.

        GÜNDEM GAZZE OLACAK

        İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek. Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

        LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

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