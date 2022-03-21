Sisi, Zayid Al Nahyan'la görüştü 0:00 / 0:00

AA

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır’a gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Al Nahyan ile görüştü.

Sisi, iki ülke ve halkını bir araya getiren tarihi ilişkilerden bahsederek, BAE ile çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılmasına yönelik arzusunu dile getirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan da ülkesinin Mısır ile ikili ilişkiler ve çeşitli alanlardaki ortaklıklarından övgüyle söz ederek, iş birliğinin artırılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Resmi ziyaret kapsamında bugün Mısır’a gelen Al Nahyan’ın ziyaretinin ne kadar süreceğine dair bilgi paylaşılmadı.



