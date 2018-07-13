Mısır'ın kuzeyinde yer alan İskenderiye şehrindeki arkeolojik kazılarda, granitten yapılmış kara bir lahit bulundu. Uzmanlar 2 bin yıldır kapalı olan lahdin içini henüz açamadı.

Bilim insanları bu lahdin İskenderiye'de bulunanlar arasında en büyüğü olduğunu belirtti.

185 santim yükseklik, 165 santim genişlik ve 265 santim uzunluğa sahip lahdin, milattan önce 305 ila 30 yıllarında hüküm süren Ptoleme Krallığı dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Yerin 5 metre altında bulunan granit lahdin kapağı ile gövdesi arasında Antik Çağ'dan beri açılmadığını gösteren bir harç tabakası var. Ayrıca mezarın sahibine ait olduğu düşünülen bir büst de kazıda çıkan buluntular arasında.

Yetkililer lahdin açılmasının ardından naaşın kimliğini belirleyebileceklerini ifade ederken, lahdin Büyük İskender'e ait olabileceği iddia ediliyor.

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