- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Mısır'da ülke çapında boy ve ağırlık ölçme kampanyası sonucunda nüfusun yüzde 75'inin fazla kilolu olduğu bir TV programıyla duyuruldu. Programa katılan Sisi, "Neden bunu kendimize yapıyoruz. Bir yere girdiğimde hemen obez insanlar görüyorum ve 'bu nedir', 'kim bu insanlar', 'niye kendilerine bakmıyorlar' diye düşünüyorum. Bu halde nasıl yürüyebiliyorlar" şeklinde tepki verdi.
Yanındaki başbakana gülerek kilo almamasını tembihleyen Sisi, sabah erkenden erkanıyla birlikte bisiklete binerek Kahire'de turlayıp, askeri akademiye giderek öğrencilere vücut ölçüsü kriterini karşılayamazlarsa mezun olamayacaklarına dair gözdağı verdi. Bu görüntülerini medyaya servis etti.
"KİLOLU SUNUCULARI TELEVİZYONA ÇIKARMAYIN"
Devlet başkanlığına geçiş yapmış eski genelkurmay başkanı, tüm okullar ve üniversitelerde beden eğitimini müfredatın temel dersi haline getireceğini duyurdu. Televizyon kanallarından fazla kilolu sunucu ve konukları ekrana çıkarmamalarını talep etti. Eğitim bakanı da öğrencilerin metroda iki durak erken inip yürümeleri gerektiğine dair açıklama yaptı.
"SORUMLUSU SENSİN"
Mısır'da gıda fiyatları, IMF'nin ekonomik programına girilmesinin de etkisiyle fırlarken, halk meyve sebze yemektense daha ucuz olan karbonhidrat ağırlıklı sağlıksız yiyeceklere yöneliyor.
Sisi'nin açıklamalarına tepki gösterenler de, espriyle dalga geçenler de oldu.
"Sağlıksız besleniyorsak sorumlusu senin ekonomi politikaların" diyen sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra 'kilo vermeyeni hapse atıyor' gibi karikatürler de paylaşıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.