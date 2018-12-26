Mısır'da ülke çapında boy ve ağırlık ölçme kampanyası sonucunda nüfusun yüzde 75'inin fazla kilolu olduğu bir TV programıyla duyuruldu. Programa katılan Sisi, "Neden bunu kendimize yapıyoruz. Bir yere girdiğimde hemen obez insanlar görüyorum ve 'bu nedir', 'kim bu insanlar', 'niye kendilerine bakmıyorlar' diye düşünüyorum. Bu halde nasıl yürüyebiliyorlar" şeklinde tepki verdi.

Yanındaki başbakana gülerek kilo almamasını tembihleyen Sisi, sabah erkenden erkanıyla birlikte bisiklete binerek Kahire'de turlayıp, askeri akademiye giderek öğrencilere vücut ölçüsü kriterini karşılayamazlarsa mezun olamayacaklarına dair gözdağı verdi. Bu görüntülerini medyaya servis etti.

"KİLOLU SUNUCULARI TELEVİZYONA ÇIKARMAYIN"

Devlet başkanlığına geçiş yapmış eski genelkurmay başkanı, tüm okullar ve üniversitelerde beden eğitimini müfredatın temel dersi haline getireceğini duyurdu. Televizyon kanallarından fazla kilolu sunucu ve konukları ekrana çıkarmamalarını talep etti. Eğitim bakanı da öğrencilerin metroda iki durak erken inip yürümeleri gerektiğine dair açıklama yaptı.

"SORUMLUSU SENSİN"

Mısır'da gıda fiyatları, IMF'nin ekonomik programına girilmesinin de etkisiyle fırlarken, halk meyve sebze yemektense daha ucuz olan karbonhidrat ağırlıklı sağlıksız yiyeceklere yöneliyor.

Sisi'nin açıklamalarına tepki gösterenler de, espriyle dalga geçenler de oldu.

"Sağlıksız besleniyorsak sorumlusu senin ekonomi politikaların" diyen sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra 'kilo vermeyeni hapse atıyor' gibi karikatürler de paylaşıldı.

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