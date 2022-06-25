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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

Nevşehir'in Göreme beldesinde yapılan, Global Model of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması'nı Kanadalı model Angel Bhathal kazandı

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AA
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Nevşehir'in Göreme beldesinde yapılan, Global Model of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması'nın kazananı belli oldu. 

     
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    AA'nın haberine göre yarışmada Kanadalı model Angel Bhathal birinciliği elde etti.

     
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar, Göreme beldesindeki Perili Ozanlar Vadisi'nde oluşturulan podyumda jürinin karşısına çıktı.

     
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Yarışmacıların, ülkelerine ait yöresel kostümlerle sahne alması geceye renk kattı.

     
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Yarışma Direktörü Yuliia Pavlikova, gazetecilere, ilki 2019 yılında yapılan yarışmaya, Kovid-19 salgınından dolayı ara verildiğini yarışmanın bu yıldan itibaren yeniden düzenlenmeye başlandığını belirtti.

     
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Yarışmada, 30 ülkeden yarışmacının yer aldığını kaydeden Pavlikova, "Bu etkinliği Kapadokya'nın tanıtımı için organize etmiştik. Çeşitli ülkelerden yarışmacılarımız jüriden puan almaya çalışacak. Bu etkinliklerin turizme katkı sağlamasını diliyoruz" dedi.

     

     
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    İşte geceden görüntüler...
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Fotoğraf: İHA
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Fotoğraf: İHA
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Fotoğraf: İHA
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Fotoğraf: İHA
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

    Fotoğraf: İHA
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı
  • Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması sonuçlandı

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