Jean Claude Van Damme
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Miss Fashion TV Awards heyecanı!

Fashion TV tarafından organize edilen Miss Fashion TV Awards’ın final gecesi gerçekleşi. 30 ülkeden yarışmacının katıldığı final gecesinde Moldova’yı temsil eden Gabriela Slivca birinci olurken, Venezuela güzeli Patricia Acosta ikinci oldu. Üçüncülük tacını ise İsrailli Romi Nest taktı

01.09.2018 - 12:43 | Güncelleme:

30 ülkeden yarışmaya katılan 30 yarışmacı, final öncesinde 6 günlük kamp dönemi yaşadı. Türkiye, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, İngiltere, Fransa, İsveç, Avusturya, Yunanistan, İsrail, Arjantin ve Almanya başta olmak üzere toplam 30 ülkeden gelen yarışmacılar finale çok sayıda eğlenceli aktivite ve spor etkinliklerine katılarak hazırlandı.



Eğlenceli kamp dönemi ve birbirinden farklı aktivitelerin ardından güzeller; dereceye girebilmek için 31 Ağustos Cuma gecesi podyumdaki yerlerini aldılar. Heyecanlı anlara sahne olan final gecesinde; Moldova’dan Gabriela Slivca birinciliği elde ederken, Venezuela güzeli Patricia Acosta ikincilik, İsrail güzeli Romi Nest ise üçüncülük tacını taktı. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden Rengin Kurt ise Miss Fotomodel seçildi.

Ayrıca, dereceye giren ilk 10 model, 7 Ekim’de KKTC’de yapılacak Fashion TV Model Awards’ın dünya finaline doğrudan katılma hakkı kazandı.



ONUR KONUĞU JEAN CLAUDE VAN DAMME

26 - 31 Ağustos tarihleri arasında moda dünyasının gözlerini Antalya'ya çeviren organizasyona onur konuğu ve jüri üyesi olarak, dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı ve Belçikalı sporcu Jean Claude Van Damme katıldı. Miss Fashion TV Awards kapsamında otele gelen yıldıza yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun olurken, Van Damme sosyal medya hesaplarından da Antalya’ya özel paylaşımlarda bulundu.



Jüride Jean Claude Van Damme’ın yanı sıra, Fashion TV International sahibi Michel Adam, ünlü manken Demet Şener, modacı ve gelinlik tasarımcısı Liz Martinez, Otel Genel Müdürü Derya Billur ve Ajans Başkanı Dejan Markovic de yer aldı.

 

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