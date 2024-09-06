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        Haberler Yaşam Kadın Miss Turkey 2024 adayları belli oldu! İşte Miss Turkey'in 20 finalisti...

        Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu

        Miss Turkey 2024 finali için geri sayım ederken, birincilik tacını takmak için mücadele edecek 20 finalist de duyuruldu. Yüzlerce aday arasından belirlenen 20 finalist, Miss Turkey olabilmek için yarışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:47
        ABONE OL
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        1

        Miss Turkey 2024 güzellik yarışması finali için geri sayım başladı. Miss Turkey adayları ön elemelerin ardından duyuruldu. Seçilen 20 aday, Türkiye'nin en güzeli olmak için final akşamı podyumda yürüyecek. Miss Turkey 2024, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelde gerçekleşecek. İşte 2024 Miss Turkey finalistleri!

        1 NUMARA
        DİLA MAYA ARI
        BOY: 1.82
        YAŞ: 19
        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        2

        2 NUMARA
        İDİL BİLGEN
        BOY: 1.80
        YAŞ: 24
        KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU

        3

        3 NUMARA
        TUĞÇE ŞAHİN
        BOY: 1.83
        YAŞ: 23
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ MEZUNU

        4

        4 NUMARA
        AYLİN MOLLA
        BOY: 1.79
        YAŞ: 22
        ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

        5

        5 NUMARA
        MERVE SU İLHAN
        BOY: 1.80
        YAŞ: 22
        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

        6

        6 NUMARA
        ECE ÇETİN
        BOY: 1.75
        YAŞ: 20
        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

        7

        7 NUMARA
        FATİME İNCE
        BOY: 1.76
        YAŞ: 28
        AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMİ VE FİNANS YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

        8

        8 NUMARA
        CEMRE ÜKER
        BOY: 1.79
        YAŞ: 26
        PARIS SCHOOL OF BUSINESS ULUSLARARASI PAZARLAMA & İŞ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİSİ

        9

        9 NUMARA
        MELİSSA ÖYKÜ YORULMAZ
        BOY: 1.73
        YAŞ: 23
        AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU

        10

        10 NUMARA
        ZEYNEP ECE SARI
        BOY: 1.75
        YAŞ: 20
        İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ, MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

        11

        11 NUMARA
        CANDAN ŞEVİKTÜRK
        BOY: 1.73
        YAŞ: 21
        UNIVERSITA DEGLİ STUDİ Dİ TORİNO, HUKUK FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI HUKUK 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

        12

        12 NUMARA
        AYŞE SENA ŞEREF
        BOY: 1.72
        YAŞ: 25
        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

        13

        13 NUMARA
        AYCAN NUR İNCE
        BOY: 1.72
        YAŞ: 26
        UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO, DEPARTMENT OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES, İNSAN BİLİMLERİ VE YENİ REFAH BÖLÜMÜ 1. SINIF DOKTORA ÖĞRENCİSİ

        14

        14 NUMARA
        SELİN ŞAHİN
        BOY: 1.70
        YAŞ: 27
        UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, INSTITUT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE DE LYON, İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİMİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU

        15

        15 NUMARA
        EZGİ GÜNGÖR
        BOY: 1.74
        YAŞ: 30
        MOZARTEUM UNIVERSITY, CENTRE DE PERFECCIONAMENT PALAU DE LES ARTS, OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU

        16

        16 NUMARA
        TUĞÇE GÜNDOĞAN
        BOY: 1.75
        YAŞ: 26
        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

        17

        17 NUMARA
        DİDEM GÜNGÖR
        BOY: 1.77
        YAŞ: 25
        TECHNICAL UNIVERSITY DORTMUND, BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SON SINIF, EKONOMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

        18

        18 NUMARA
        NİLSU SEPKEN
        BOY: 1.78
        YAŞ: 26
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ MEZUNU

        19

        19 NUMARA
        ÇAĞLA ŞEN
        BOY: 1.78
        YAŞ: 25
        BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ MEZUNU

        20

        20 NUMARA
        MELİSA SARAN
        BOY: 1.82
        YAŞ: 20
        OKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        #Miss Turkey 2024
        #Miss Turkey finalistleri
        #Miss Turkey
        #haberler
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