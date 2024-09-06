Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
Miss Turkey 2024 finali için geri sayım ederken, birincilik tacını takmak için mücadele edecek 20 finalist de duyuruldu. Yüzlerce aday arasından belirlenen 20 finalist, Miss Turkey olabilmek için yarışacak
Miss Turkey 2024 güzellik yarışması finali için geri sayım başladı. Miss Turkey adayları ön elemelerin ardından duyuruldu. Seçilen 20 aday, Türkiye'nin en güzeli olmak için final akşamı podyumda yürüyecek. Miss Turkey 2024, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelde gerçekleşecek. İşte 2024 Miss Turkey finalistleri!
1 NUMARA
DİLA MAYA ARI
BOY: 1.82
YAŞ: 19
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
2 NUMARA
İDİL BİLGEN
BOY: 1.80
YAŞ: 24
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU
3 NUMARA
TUĞÇE ŞAHİN
BOY: 1.83
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ MEZUNU
4 NUMARA
AYLİN MOLLA
BOY: 1.79
YAŞ: 22
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
5 NUMARA
MERVE SU İLHAN
BOY: 1.80
YAŞ: 22
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
6 NUMARA
ECE ÇETİN
BOY: 1.75
YAŞ: 20
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
7 NUMARA
FATİME İNCE
BOY: 1.76
YAŞ: 28
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMİ VE FİNANS YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
8 NUMARA
CEMRE ÜKER
BOY: 1.79
YAŞ: 26
PARIS SCHOOL OF BUSINESS ULUSLARARASI PAZARLAMA & İŞ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİSİ
9 NUMARA
MELİSSA ÖYKÜ YORULMAZ
BOY: 1.73
YAŞ: 23
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
10 NUMARA
ZEYNEP ECE SARI
BOY: 1.75
YAŞ: 20
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ, MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
11 NUMARA
CANDAN ŞEVİKTÜRK
BOY: 1.73
YAŞ: 21
UNIVERSITA DEGLİ STUDİ Dİ TORİNO, HUKUK FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI HUKUK 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
12 NUMARA
AYŞE SENA ŞEREF
BOY: 1.72
YAŞ: 25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
13 NUMARA
AYCAN NUR İNCE
BOY: 1.72
YAŞ: 26
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO, DEPARTMENT OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES, İNSAN BİLİMLERİ VE YENİ REFAH BÖLÜMÜ 1. SINIF DOKTORA ÖĞRENCİSİ
14 NUMARA
SELİN ŞAHİN
BOY: 1.70
YAŞ: 27
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, INSTITUT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE DE LYON, İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİMİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU
15 NUMARA
EZGİ GÜNGÖR
BOY: 1.74
YAŞ: 30
MOZARTEUM UNIVERSITY, CENTRE DE PERFECCIONAMENT PALAU DE LES ARTS, OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU
16 NUMARA
TUĞÇE GÜNDOĞAN
BOY: 1.75
YAŞ: 26
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
17 NUMARA
DİDEM GÜNGÖR
BOY: 1.77
YAŞ: 25
TECHNICAL UNIVERSITY DORTMUND, BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SON SINIF, EKONOMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİ
18 NUMARA
NİLSU SEPKEN
BOY: 1.78
YAŞ: 26
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ MEZUNU