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Sarıfakıoğulları, Giresun Adası'nın mitolojik bir geçmişi olduğunu ifade ederek, "Ziyaretçilere temsili Herkül ve Amazon kadınları gösteri sunuyor. Yine adada arkeolojik çalışmalar da yapıldı, bu yıl da inşallah yapılacak. Tarihle iç içe olmayı arzu eden tüm misafirlerimizi Giresun Adası'na bekliyoruz." diye konuştu.