Miyoplar dünyayı nasıl görür?

Güney Afrikalı ressam Philip Barlow, miyop gibi göz rahatsızlıkları olanların gözlük ya da lenslerini çıkardıklarında dünyayı nasıl gördüğünü resmetti. Oldukça gerçekçi fotoğraflara benzetilen resimlerle sanatçı, miyopların yaşadığı zorlukları gözler önüne serebilmek için böyle bir çalışmaya imza attığını söylüyor