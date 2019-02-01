- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, " Türkiye ve AB arasında dış politika ve güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliğini geliştirmek karşılıklı fayda sağlar." dedi.
Romanya'da iki gün süren Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Mogherini ortak basın toplantısı düzenledi.
Suriye konusunu ay ortasında Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda ele almaya karar verdiklerini belirten Mogherini, bu çerçevede 12-14 Mart arasında 3'üncü Brüksel Suriye Konferansı'nın gerçekleşeceğini duyurdu.
Mogherini, konferansın sadece insani yardıma değil aynı zamanda Suriye'deki duruma siyasi çözüm bulmaya da odaklanacağını ifade etti.
"TÜRKİYE-AB İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK FAYDA SAĞLAR"
Romanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığının aday ülke Türkiye ile ilişkilere etkisinin sorulması üzerine Mogherini, "Romanya'nın başkanlığı, AB'nin önem verdiği bölgede aday ve ortak ülke olan Türkiye'yle birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor." diye konuştu.
Mogherini, Türkiye ve AB'nin özellikle dış politika ve güvenlik konularda birçok ortak çıkarı bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ve AB arasında dış politika ve güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliğini geliştirmek karşılıklı fayda sağlar." dedi.
"TÜM TARAFLAR INF'YE RİAYET ETMELİ"
Mogherini, ABD'nin bugün Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğine ilişkin soru üzerine, AB'nin NATO'dan konuya ilişkin bilgi aldığını, anlaşmanın Avrupa'nın güvenliğine önemli katkı sunduğunu söyledi.
AB ülkelerinin anlaşmaya taraf olmadığının altını çizen Mogherini, "AB, tüm tarafların INF Anlaşması'na riayet etmesini ve korumasını bekliyor." diye konuştu.
Mogherini, Avrupa'nın geçmişte olduğu gibi tekrar büyük güçlerin çekişme ve savaş alanına asla dönmesini istemediğini, savaşların denetlenmesi girişimlerinin dünyanın güvenliği için kilit önemde olduğunu ifade etti.
"VENEZUELA YAPTIRIM LİSTESİNE YENİ İSİMLER EKLENEBİLİR"
AB'nin halihazırda Venezuela'da şiddet olayları ve demokrasinin ihlalinden sorumlu bazı kişilere yönelik yaptırımlarının bulunduğunu kaydeden Mogherini, bu yaptırımların geçen haftalarda 1 yıllığına uzatıldığını belirtti.
Mogherini, "Dışişleri bakanları Venezuela'ya yönelik yaptırım listesine demokrasi ihlali ve şiddet olaylarında sorumlu olan yeni isimlerin eklenme ihtimalini de görüştü. Bu ihtimali göz ardı etmiyoruz." açıklamasını yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.