Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Moleküler biyolog Suzanne Eaton ölü bulundu!

HABERTURK.COM

Yunanistan'ın Girit Adası, bilimsel konferansa katılan Suzanne Eaton'ın koşuya çıkmasından bir hafta sonra boğularak öldürülmüş halde eski bir sığınakta bulunmasının şokunu yaşıyor. Polis, ödüllü moleküler biyologun cinayete kurban gittiğini açıkladı.

Moleküler biyolog Suzanne Eaton nasıl öldü

Çarşamba günü yapılan açıklamada, Pazartesi günü Chania liman kenti dışında bulunan cesedin kimliğini doğrulamak için kesin bir onayın gerekli olduğu, ancak yapılan ilk çalışmalara göre bu kişinin geçen hafta kaybolduğu bildirilen 59 yaşındaki moleküler biyolog Suzanne Eaton olduğu bildirildi.

Yunanistan devlet yetkilileri, "Söyleyebileceğimiz tek şey, ölüm sebebinin cinayet olduğu... Daha fazla detay veremiyoruz çünkü devam eden bir soruşturma içerisinde bulunmaktayız. Polis ve cinayet dedektifleri de dahil olmak üzere Atina'dan gelen memurları soruşturmaya dahil edip adaya gitmeleri ve araştırmalarını genişletmeleri için her türlü desteği veriyoruz" şeklinde basına açıklamada bulundu. 

Suzanne Eaton'un, Atina'dan gelen bir itfaiye ekibinin kırsal bölgeden 100 metre uzakta çok dar bir tünelden çıkartıldığını, çıkartma işleminin çok zor olmadığını belirttiler.

Moleküler biyolog Suzanne Eaton'un en son 2 Temmuz'da bir konferansta görüldüğü ve o gün kaybolup öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! S-400'lerin ilk bölümü Ankara'ya geldi! İşte son gelişmeler
DÜNYAS-400'lerin ilk bölümü Ankara'da!
Festivalde duygulandıran görüntü!
DÜNYAFestivalde duygulandıran görüntü!
Yunan Başbakan Miçotakis FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı
DÜNYAYunanistan'dan FETÖ'cülere kötü haber!
Aborjinlerin kutsal kayasına son tırmanış
DÜNYAAborjinlerin kutsal kayasına son tırmanış
ABD'li milyarder Epstein için ev hapsi talebi
DÜNYAMilyon dolarlık malikanede ev hapsi talebi!
Uçakta skandal: Kıyafeti uygunsuz bulununca battaniye örttüler!
DÜNYAUçakta skandal: Kıyafeti uygunsuz bulununca battaniye ...
Rusya: NATO, yumruğunu bize doğrulttu!
DÜNYARusya: NATO, yumruğunu bize doğrulttu!
Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı çevresinde Osmanlı kasabasının kalıntıları bulundu
DÜNYAKanuni'nin mezarı çevresinde Osmanlı kasabasının ...
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib çağrısı
DÜNYAGuterres'ten İdlib çağrısı
Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post'a PKK mektubu
DÜNYABüyükelçi Kılıç'tan WP'ye PKK mektubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X