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        Haberler Yaşam Moloz taşlardan oluşan 2 bin 60 yıllık tümülüs hayran bırakıyor

        Moloz taşlardan oluşan 2 bin 60 yıllık tümülüs hayran bırakıyor

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüsü, yapısı ile dikkat çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:01
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        Moloz taşlardan yapılmış, 2 bin yıllık!
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        Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan ve Kommagene Kralı 1. Antiochos’un oğlu 2. Mithridatis’in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüs dikkat çekiyor.

        Dikilitaş köyünün kayalık ve rakımı yüksek Kızıltepe bölgesinde bulunan Sesönk Tümülüsü’nün mezar odasına merdivenle giriliyor.

        Oyulan ana kayanın üzerinde moloz taşlardan 7 metre yüksekliğinde, 30 metre çapında tümülüs bulunuyor.

        Diğer tümülüsler toprak ve küçük çakıl taşlarından oluşurken, Sesönk Tümülüsü büyük moloz taşlardan yapılmış. Kuzey, Güney ve Doğu’sunda 6 sütun bulunan Sesönk Tümülüsü’nün doğusunda bulunan 2 adet sütun zaman içerisinde yıkıldığı belirtiliyor.

        Kommagene Kralı 1. Antiochos’un oğlu 2. Mithridatis’in mezarının bulunduğu bu önemli tarihi yapı, yüksek kayalık bir bölgede olması ve araç ulaşımının olmaması nedeniyle çok az kişi ziyaret ediyor.

        Tümülüsle ilgili bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yüksekliği 7 metre ve bir kayaya oyulan tümülüs 3 niş içerisinde yer alan bir mezar. İçerisine girilebiliyor ve üst kısımlarında 7 metre moloz taşlardan yükselti oluşturulmuş. Karakuş’a benzerliğinden dolayı Kommagenie Krallığı'nın bir mezar yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 1. Antiochos’un oğlu Kral 2. Mithridatis'ın gömüldüğü düşünülüyor. Buraya yaklaşık 20-25 dakika yürüyerek gelebiliyorsunuz. Çok bakir bir alanda. Kommagene kralının genelde tüm yapılarını yüksek yerlere kurduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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        #Dikilitaş Tümülüsü
        #Adıyaman
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