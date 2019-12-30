İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

AA

Morales, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te MAS'ın eyalet yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Eskiden liderliğini yürüttüğü MAS'ın kampanya yöneticiliğini üstlenen Morales, başkan adayının henüz belli olmadığını ancak MAS'ın anketlerde önde olduğunu söyledi.

Morales, Bolivya'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde MAS'ı temsil edecek adayın, 19 Ocak'ta düzenlenecek kongreyle belirleneceğini duyurdu.

AA'nın haberine göre; MAS'ta iç çekişme sinyallerine ilişkin Morales, partinin birlik içinde olduğunu ve partide yeniden yapılanmanın değil güçlü durmanın zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada, düzenlenen toplantıya MAS'ın bazı kesimlerinin katılmaması dikkati çekti.

MAS'TA İÇ ÇEKİŞME SİNYALLERİ

Öte yandan, Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkanı ve MAS partisi yöneticilerinden Eva Copa, Buenos Aires'te Morales ile görüşen MAS yöneticilerini eleştirdi.

Copa, Pagina Siete gazetesine verdiği röportajda, "Buenos Aires'teki toplantıya katılmıyorum çünkü benim tabanım bu toplantıya katılmama kararı aldı. Kardeşimiz Evo ile o toplantıya katılanlar, MAS'a zarar veriyorlar. Bu insanların yanlış kararlarıyla bu hale geldik. Adaylar fikir birliği içinde Bolivya'da, kendi üslerimizden seçilecek." ifadelerini kullandı.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Morales, süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesinden ayrılmış, kısa süre bulunduğu Meksika'nın ardından Arjantin'e gitmişti.