AA

Morales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanunen halen ben devlet başkanıyım. İstifam, Bolivya anayasasında yer aldığı şekilde Yasama Meclisi tarafından onaylanmadı. Onaylanmış olsa bile, anayasal bir hükümet geçişi prosedürleri uygulanmadı bu yüzden Anez yasa dışı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan etti." ifadelerine yer verdi.

AA'nın haberine göre; Devlet Başkanlığının devam ettiğini vurgulayan Morales, "20 Ocak 2015'te çıkarılan 651 sayılı kanun, 22 Ocak 2020'ye kadar benim başkan olduğumu beyan ediyor. Bu kanun ne feshedildi, ne geçersiz kılındı, ne de anayasaya aykırı ilan edildi. Bu yüzden fiili Anez, (sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando) Camacho ve (seçimleri kaybeden devlet başkanı adayı Carlos) Mesa hükümetinin her türlü adımı yasaya aykırıdır." açıklamasında bulundu.

İstifa sürecini "darbe" olarak nitelendiren Morales, "Darbeciler anayasal prosedürleri yerine getirmedi, sistemli bir şekilde anayasayı ihlal ediyorlar. Politik baskıya neden oldular ve insanlığa karşı suç işlediler. Yaptıkları her şey hukuk karşısında geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bolivya anayasasının 161'inci maddesine göre, Morales'in istifasının geçerli olması için Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin, devlet başkanının istifasını kabul etmesi gerekiyor.