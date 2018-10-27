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Motosiklet, otobüse çarptı! Sonrası şefkat!

Halkalı'da trafikte seyir halinde olan motosikletli genç, belediye otobüsüne çarparak yere düştü. Kazadan yara almadan kurtularak motosiklet binen gencin yanına koşarak gelen otobüs şoförü, “Bizi çok korkuttun” diyerek başını önce okşayıp sonra da sarıldı. Şoförü şefkati ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı

27.10.2018 - 10:19 | Güncelleme: İHA

Küçükçekmece Halkalı’da trafikte 34 LA 1538 plakalı motosiklet ile seyreden bir genç, önünde giden 34 LCK 69 plakalı Özel Halk Otobüsüne arkadan çarparak yere düştü. Kazadan yara almadan kurtulan genç, motosikletine binerek gitmek istedi. Ancak gencin çarptığı otobüsün şoförü, aracından inip koşarak gencin yanına geldi. Şoförün “Bir şeyin var mı?“ diye sorduğu genç, “Yok bir şeyim ağabey, eyvallah devam et. Millete panik yaptırtma. Kusura bakma motosiklet dönmedi” diye yanıt verdi.

KOŞARAK GELDİ, BAŞINI OKŞADI

Gencin sözlerine rağmen içi rahat etmeyen otobüs şoförü, “Ödümüzü kopardın ya. Motosiklete bir baktır, kendin de muhakkak hastaneye git” dedi. Motosikleti başka bir gencin soru üzerine şoför, “Motosiklet aracıma çarptı da, ben de baktım bir şey oldu sandım ama yokmuş. İyiyiz” ifadelerini kullandı. Genç ardından motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. Sürücünün gence gösterdiği şefkat ise kask kamerasına yansıdı.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 18 dakika önce
    çocuğun belliki ehliyet yok
  • Misafir 18 dakika önce
    Demekki hiçte zor değilmiş insanların birbirine iyi davranması helal olsun şoför abimize Allah sayılarını çoğaltsın böyle insanların.
  • Misafir 33 dakika önce
    motoesikletli ceza almalı.. kask yok..
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