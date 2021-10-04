DHA

MSB, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adana ve Diyarbakır'da patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.





— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2021



"MASKE'NİN VE TÜM SEVİMLİ DOSTLARIMIZIN BU ÖZEL GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ"

Maske'nin 2010-2018 yılları arasında başarıyla görev yaptığını ve emekli olduktan sonra 181'inci Jet Filo Komutanlığı'nca sahiplenildiğinin belirtildiği açıklamada "Hava Kuvvetlerimizde patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan Maske, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarıyor. Maske'nin ve tüm sevimli dostlarımızın bu özel gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.