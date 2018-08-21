MTV 2018 Video Müzik Ödülleri kırmızı halısı

Dünyanın önemli müzik ödüllerinden biri daha sahiplerini buldu. 1984 yılında en iyi müzik videolarını belirlemek için verilmeye başlanan MTV 2018 Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Amber Rose ve Cardi B, cesur kıyafetleriyle kırmızı halıda çok konuşuldu