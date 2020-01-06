Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Muayene ne demek? Muayene nasıl yazılır? Muayene TDK imla

Muayene kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Muayene sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Muayene nasıl yazılır?

Muayene sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MUAYENE NASIL YAZILIR? MUAYENE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, muayene şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "muyane, muayne" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "muayene"dir. 

MUAYENE NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol" olan muayene, Arapça kökenlidir.

 

Muayene tıp alanına; "Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma" anlamına gelmektedir. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri programı 6 Ocak 2020 güncel listesi
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri güncel 6 Ocak listesi
Manisa’da 3.2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMManisa’da deprem!
Bugün okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi hangi illerde okullar tatil? 30 Aralık hava durumu
GÜNDEMBugün hangi illerde okullar tatil?
Diyanet İşleri Başkanlığında personel alımı! İşte başvuru tarihleri ve şartları
GÜNDEMDiyanet İşleri Başkanlığında personel alımı
Son dakika: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal!
GÜNDEMİDO ve BUDO'da bazı seferler iptal!
İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor
GÜNDEMİstanbul'da etkili fırtına ve sağanak!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 6-7 Ocak’ta Cezayir’de olacak
GÜNDEMÇavuşoğlu, Cezayir'e gidiyor
İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti
GÜNDEMİstanbul Üniversitesi'nden yeni açıklama
Eski eşinden şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi
GÜNDEMGenç kadının yardım çığlığı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
GÜNDEMÇavuşoğlu, Guterres ile görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X