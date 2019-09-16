Müge Anlı'da Burhan Akyurt ile ilgili son gelişmeler izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Programa katılan Burhan Akyurt'un ağabeyi Mahmut Akyurt'un çelişkili açıklamaları Anlı'yı çılgına çevirdi. Öte yandan 35 yaşındaki Burhan Akyurt'un 18'ini doldurmamış bir genç kızla kaçtı ve ailesinin onu aramaması için mesaja attığı öğrenildi. İşte detaylar...

BURHAN AKYURT'A NE OLDU?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Burhan Aykurt'tan 10 aydır haber alınamıyor. Müge Anlı'nın programına konuk olan Burhan Akyurt'un ailesi, Burhan'ın 18 yaşını doldurmamış bir genç kız ile birlikte kaçtığı iddia edildi. Son olarak Mahmut Bey, kardeşinin kaybolmadan önce bir banka hesabına kira ödemesi olarak para gönderdiğini ifade etti. Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor.