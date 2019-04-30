Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'nin adeta gündemine oturdu. 7 aydır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar kan dondurdu. Konya'nın Karatay ilçesinde Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde oturduğu sırada kızlarının gözü önünde saldırıya uğramış olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Çiftin çocukları Osman, Büşra ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programa katılan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen'in kayınpederi Metin Büyükşen ile yaptığı telefon konuşması ise şüpheleri Uğur ve Betül çiftinin üzerine çekti. Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu. Müge Anlı'nın 30 Nisan tarihli yayınında ise cinayet günü anne ve babasında bulunan Büşra Büyükşen'in ifadesi okundu. İfadelerinde yanlış anlaşılma olduğunu iddia eden Büşra ise sinir krizi geçirdi.

MÜGE ANLI'DA ARANAN BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİ KİM ÖLDÜRDÜ?

İddialara göre gelin Betül Büyükşen'e mehir olarak bundan 10 yıl önce 10 dönüm tarla 120 gram altın 500 metrekare arazi verildi. Gelin Betül Büyükerşen, kayın pederi Metin Büyükşen'e arsaya ev yaptırmasını istedi. Ancak kayınpeder durumunun olmadığı gerekçesiyle gelinine 40 bin TL para ve bir arsa teklif etti fakat gelin bu teklifi geri çevirdi.

MÜGE ANLI'DA BÜŞRA BÜYÜKŞEN ARASI GERİLDİ!

Anne ve babasına yapılan saldırıda sağ kurtulan Büşra Büyükşen'in verdiği çelişkili ifadeler stüdyoda gergin anlar yaşattı. Büşra Büyükşen, ifadesinin yanlış yazıldığını söylerek, "Ben annemi geride bırakmanın azabını çekiyorum. Benden artık ne istiyorsunuz?" diyerek Müge Anlı'ya sert çıktı. Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde tek görgü tanığı olan "Büşra'nın bildiklerini saklıyor mu" sorusunu akıllara getirdi.