Müge Anlı'da evlilik vaadiyle insanların duygularıyla oynayan ve onları binlerce lira dolandıran sahte gelin aranıyor. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Peki, sahte gelin yakalandı mı? İşte, Müge Anlı son bölümünden detaylar...

60 BİN LİRA DOLANDIRILDI!

Bursa'da yaşayan 61 yaşındaki İsmail Aksu, 61 yaşındaki Eda isimli bir kadın ile tanıştığını ve tüm estetik masraflarını ödediğini ardından da kaçtığını söyledi. İsmail Aksu evlilik vaadiyle 60 bin TL dolandırıldı.

EVLENECEĞİ KADININ YÜZÜNÜ GÖRMEDEN 20 BİN LİRASI GİTTİ!

Hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri şaşkına çeviren bir diğer olay da Enver Bey'in başına geldi. Ankara'da yaşayan Enver Bey, Gaziantep'te bir kadınla evlenmek için 20 bin lira para verdiğini ama kadının yüzünü görmediğini söyledi. Dolandırılan vatandaş "Ekmek alacak param yok" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

MÜGE ANLI'DA SAHTE GELİNLER YAKALANDI MI?

Müge Anlı'nın 15 Ocak 2020 tarihli son bölümünde, evlilik mağduru 12 vatandaş kendilerini dolandıran kadınların bulunmasını istedi. Gaziantep'te kurulduğu iddia edilen çetenin yakalanması için ise çalışmaların başlatıldığı söylendi.