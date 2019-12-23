Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayeti tüm Türkiye'nin kanını dondurdu! Zeynep Ergül'ün kızını aramak için geldiği programda tüyler ürperten bir cinayetin sırrı çözüldü. Muharrem Elbay'ın katil zanlısı 4 kişi cezaevine gönderildi. İşte, 23 Aralık Müge Anlı son bölümünde yaşananlar...

MÜGE ANLI'DA MUHARREM ELBAY CİNAYETİ NASIL OLDU?

Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Zeynep Hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalardan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlılardan cinayet itirafı geldi. Cinayet detayları ise kan dondurdu.

Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan iddialar sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı ve Cahit Ergül ile birlikte kardeşi Zeynep Ergül'ü gözaltına aldı. Cahit Ergül, Mustafa Ergül ve Ercan Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZEYNEP ERGÜL SERBEST BIRAKILDI!

Gözaltına alınan Zeynep Ergül ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAN DONDURAN CİNAYETİ BÖYLE İTİRAF ETTİ!

Muharrem Elbay'ın cinayeti ile ilgili gözaltına alınan Zeynep Ergül'ün erkek kardeşi Mahmut Ergül, cinayeti işlediklerini itiraf etti. Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürdükten sonra cesedin kokmaması için tuz ruhu döküp gömdüklerini daha sonra arama çalışmaları başlayınca cesedi parçalara bölüp farklı bölgelere gömdüklerini anlattı. Cahit Ergül ve Ercan Bozkurt ise suçları reddetti.