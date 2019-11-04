Müge Anlı'da 17 yaşındaki genç kızın 60 yaşındaki adamla kaçması izleyenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada da trend olan bir vahim olay kullanıcılar tarafından da sert tepki aldı. İşte Müge Anlı'nın son bölümünden detaylar...

MÜGE ANLI'DA 17 YAŞINDAKİ KIZ 60 YAŞINDAKİ ADAMA KAÇTI!

Sakarya'da yaşayan 17 yaşındaki Yaren Kara'yı 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası akrabası Ahmet Akkaya tarafından kaçırıldığı anne Mine Hanım tarafından iddia edildi.

Kara'nın annesi Mine Hanım kızı 12 yaşındayken ise akrabasının kızına uygunsuz videolar gönderdiğini iddia etti.

Yaren Kara'nın kuzeni Bahar Akkaya canlı yayına telefon bağlantısı ile katıldı. Akkaya, kuzeninin tehdit edildiğini ve korkudan gittiğini belirtti.

Müge Anlı ise bu olayın sonrasında "Bu kadar azıp kudurmanın sonu iyi değildir" dedi. 17 yaşında iken kaçırıldığı iddia edilen Yaren Kara'nın kaçırıldıktan sonra ise 18 yaşını girdiği belirtildi.

GENÇ KIZDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA: "KENDİ İSTEĞİMLE KAÇTIM"

18 yaşına giren Yaren Kara canlı yayına bağlandı. Kara, kendi isteği ile geldiğini Ahmet Akkaya ile kalacağını açıkladı.