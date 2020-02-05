Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 4 çocuk babası evli bir adamın genç kızla nişan yaparak 350 bin lirasını dolandırdığı ortaya çıkmasının ardından bugün şaşkına çeviren bir gelişme daha yaşandı. İhsan Çapan adındaki şahsın Mardin ve Diyarbakır illerinde yaşayan dört vatandaşı daha altın vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.

BİDON DOLUSU ALTIN VAADİYLE DOLANDIRDILDILAR!

Mardin'de yaşayan bir vatandaş, İhsan Çapan adındaki şahsın ve ağabeyinin kendilerini çil çil altın vaadinde bulunarak tüm mal varlıklarını aldığını söyledi.

Vaadedilen altınlar çıkmayınca, kendilerini üç harflilerle korkuttuklarını ve bu durumunu da kimseye anlatamadıklarını dile getirdiler.

İLLÜZYON NUMARASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Müge Anlı canlı yayına 10 bidon getirerek, mağdurlardan kendilerini nasıl dolandırıldıklarını anlatmalarını istedi. Dolandırıcıların illüzyon numarası ise şaşkına çevirdi.

DOLANDIRICILAR CANLI YAYINA BAĞLANDI!

Evli ve dört çocuk babası olduğu ortaya çıkan İhsan Bey, Müge Anlı'nın 'Siz evli değil misiniz? Neden başkasının kızıyla nişanlanıyorsunuz' sorusuna verdiği cevapla ünlü sunucuyu çıldırttı. 'Evliysem başkasıyla evlenemez miyim yani?' diyen adama Müge Anlı, 'Sen benimle dalga mı geçiyorsun' diye sordu. Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan iddiaları ise reddettiler.