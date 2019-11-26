Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in 18 Ekim tarihinde kaybolduğu ve son dönemlerde ise kanser hastalığıyla mücadele verildiği bildirildi. Özyürek'in ailesi ise Turgut Özyürek'in bulunması için Müge Anlı'nın programına katıldı. 58 yaşındaki talihsiz adamın eşi Necla Özyürek'in canlı yayına katılması ile gerçekler ortaya çıktı.

KAYIP OLARAK ARANAN TURGUT ÖZYÜREK ÖLDÜRÜLDÜ!

Müge Anlı'nın 26 Kasım 2019 tarihli yayınında Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek'in evinde kalan Hayrettin Atasoy tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hayrettin Atasoy, burada cinayeti itiraf etti. Atasoy, "Necla ile birlikte olabilmek için öldürdüm" dedi

"HERKES BANA AŞIK OLUYOR!"

Gözaltına alınan Necla Özyürek'in emniyette, "Herkes bana aşık oluyor. Bakın bu da bana aşık oldu. Ben bu adamı da yiyeceğim" dediği ortaya çıktı.

Necla Özyürek ise azmettirici olarak suçlanıyor.

TURGUT ÖZYÜREK'İN CESEDİ ARANIYOR!

Vahşice katledilen Turgut Özyürek'in ise cesedinin hala nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.