Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Müge Anlı'da Turgut Özyürek olayı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı! 26 Kasım Müge Anlı son bölüm

Müge Anlı'da Turgut Özyürek olayı damgasını vurdu. Bir süredir kayıp olarak aranan Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'in birliktelik yaşadığı Hayrettin Atasoy tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte 26 Kasım Müge Anlı son bölümünde yaşananlar...

Turgut Özyürek

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in 18 Ekim tarihinde kaybolduğu ve son dönemlerde ise kanser hastalığıyla mücadele verildiği bildirildi. Özyürek'in ailesi ise Turgut Özyürek'in bulunması için Müge Anlı'nın programına katıldı. 58 yaşındaki talihsiz adamın eşi Necla Özyürek'in canlı yayına katılması ile gerçekler ortaya çıktı.

KAYIP OLARAK ARANAN TURGUT ÖZYÜREK ÖLDÜRÜLDÜ!

Müge Anlı'nın 26 Kasım 2019 tarihli yayınında Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek'in evinde kalan Hayrettin Atasoy tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hayrettin Atasoy, burada cinayeti itiraf etti. Atasoy, "Necla ile birlikte olabilmek için öldürdüm" dedi

"HERKES BANA AŞIK OLUYOR!"

Gözaltına alınan Necla Özyürek'in emniyette, "Herkes bana aşık oluyor. Bakın bu da bana aşık oldu. Ben bu adamı da yiyeceğim" dediği ortaya çıktı.

Necla Özyürek ise azmettirici olarak suçlanıyor.

TURGUT ÖZYÜREK'İN CESEDİ ARANIYOR!

Vahşice katledilen Turgut Özyürek'in ise cesedinin hala nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Ölüm tarlası' olayında istinaftan flaş karar! - Haberler
GÜNDEM'Ölüm tarlası' kararı bozuldu
Hadi ipucu 26 Kasım: "Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu" sözüyle ünlü Shakespeare karakteri kimdir? Hadi 12.30
GÜNDEM26 Kasım Hadi ipucu sorusu ve cevabı
CHP'de 'İnce' kriz taktikleri!
GÜNDEMCHP'de 'İnce' kriz taktikleri!
Son dakika... Eşini cezaevi kapısında gelinlikle karşıladı! - Haberler
GÜNDEMDuruşmaya gelinlikle gitti! Hakim şaşırdı! Eşi ...
Hava durumu 26 Kasım 2019 - Meteoroloji'den önemli uyarılar! İstanbul hava durumu 5 günlük
GÜNDEMMeteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
Akşener: BBG evine çevirdiniz
GÜNDEMAkşener: BBG evine çevirdiniz
Son dakika... Antalya'da jigolo çetesine 9 tutuklama! - Haberler
GÜNDEMJigolo çetesine 9 tutuklama!
Bahçeli'den 'Külliye'ye giden CHP'li' açıklaması: Kumpastan ziyade proje
GÜNDEMBahçeli'den 'Külliye'ye giden CHP'li' açıklaması
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri
GÜNDEMİSKİ 26 Kasım İstanbul su kesintileri
Son dakika deprem: Adana'da korkutan 3.6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMAdana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X