Müge Anlı'da Zeynep Ergül ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Muharrem Erbay cinayetinin ardından şüpheli konumunda bulunan Zeynep Ergül bugün cezaevine gönderildi. Anlı, 3 yıldır cesedi bulunamayan Muharrem Erbay'ın kemiklerinin bulunduğunu ve DNA testi için Adli Tıp'a gönderileceğini iletti.

MÜGE ANLI'DA ZEYNEP ERGÜL TUTUKLANDI!

3 yıldır kayıp olarak aranan Muharrem Erbay'ın cinayetiyle ilgili 3 kişinin cezaevine gönderilmesinin ardından bugün de Zeynep Ergül cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde telefonla canlı yayına bağlanan bir izleyici Muharrem Erbay'ın cesedinin Zeynep Ergül'ün evinde olduğunu iddia etti.

ZEYNEP ERGÜL'ÜN EVİNDE KEMİKLER BULUNDU!

İzleyicinin iddiasının ardından yapılan çalışmaların ardından Zeynep Ergül'ün evinde arama çalışmaları yapıldı. Cinayetle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını her defasında dile getiren Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde kemikler bulundu.