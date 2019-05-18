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Muğla'da yerli ve yabancı turist denize akın etti!

AA

Muğla'da sıcaklığın 27, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaşmasıyla birlikte kentte bulunan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Marmaris ve Fethiye sahillerinde şezlong kalmazken, yabancı turistler Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahillerini tercih etti

hava durumu

Muğla'da yerli ve yabancı turistler, mayıs ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te tatilciler sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi, plajda güneşlendi.



AA'da yer alan habere göre sahillerde yoğunluk oluşturanlardan bazıları su sporları yaptı. Fethiye ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilenler sahillere ilgi gösterdi. Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girip, kumsalda güneşlendi.



Macera tutkunları, Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu. Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini çıkardı.



Sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, yabancı turistler Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahillerini tercih etti.

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