Muğla'nın 'hayalet köyü', havadan görüntülendi

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de sözü geçen ve Rumca ismi 'Levissi' olan Kayaköy'ün, 20'nci yüzyılın başına kadar zengin bir kent olduğu aktarılıyor. Döneminde 6 bin 500 kişilik nüfusa ulaşmış olan köy, kiliseleri, eczane, hastane ve hekimleri, okulları, postanesi ve atölyeleri ile yörenin en büyük sosyal ve ticaret merkezi konumu olarak biliniyor.