16 ülkeyi kapsayarak yapılan Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırma, sağ kanatta politik düşünceye sahip olan kişilerin

hayatlarını daha anlamlı bulduğunu iddia etti.

Araştırmanın yöneticisi David Newman'a göre "Hayatımızdaki şeyleri hissetmek, bir düzen içine koymak hayatın anlamını

bulmakla ilişkilidir. Eğer kişi kaotik hissediyorsa burada muhtemelen hayatının anlamını arama isteğinin kırılması

söz konusudur."

Araştırmada katılımcılara politik eğilimleri sorularak, aşırı muhafazakar ile aşırı liberal arasında değişen 5 seçenek

arasında seçim yapmaları istendi.

Dini inanç ve muhafazakar olma arasında kuvvetli bir bağ olduğunu söyleyen Newman liberallerde bunun bu kadar kuvvetli

görülmediği açıkladı.

Öte yandan,araştırmanın yöneticisi Newman , bu sonuçların herkes için geçerli olamayacağını, muhafazakar olmayan bir

kişinin de hayatından fazlasıyla tatmin olabileceğini, kişilerin karakterlerine, o anki ruh durumlarına göre bunun

değişkenlik gösterebileceğini söyledi.

Araştırma sonunda politik yönelim ile hayatı anlamlandırma bakışı arasında bir bağ bulunmasına şaşırdığını

itiraf eden Newman, sonraki araştırmalarında neden muhafazakarlar ve liberaller arasında böyle bir fark olduğunu

inceleyeceğini bu durumun sadece muhafazakarların liberallere göre daha inançlı olması verisiyle açıklanamayacağını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ