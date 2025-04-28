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        Haberler Gündem Medya ‘Muhalifleri hedef alan muhabir’ iddialarına cevap: TRT’nin çalışanı değildir

        ‘Muhalifleri hedef alan muhabir’ iddialarına cevap: TRT’nin çalışanı değildir

        Sosyal medyada muhalefete yönelik yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Murat Söylemez hakkında TRT'den resmi açıklama geldi. TRT, adı geçen kişinin kurum çalışanı olduğuna dair iddiaları reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:18
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        TRT'den açıklama: Muhabirimiz değildir
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        Murat Söylemez'in sosyal medyada muhalefete yönelik tartışılan sözlerine ilişkin TRT'den açıklama geldi. TRT yaptığı açıklamada, "Muhalifleri hedef alan muhabir” iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT’nin çalışanı değildir." İfadelerini kullandı.

        "TRT İLE HERHANGİ BİR TEMSİL İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

        TRT konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

        Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; Kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır. Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır.

        NE OLMUŞTU?

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Nisan tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşıma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düşmanlarının hayatını kaybettiğini hatırlatarak yanıt veren Murat Söylemez, "Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi” ifadelerini kulanmıştı.

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        #TRT Murat Söylemez
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