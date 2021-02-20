Hadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saraç için yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Cenaze töreninin ardından Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da hazire alanında incelemelerde bulundu.
Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ülkemizin en büyük hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamız, Fatih Camii haziresine defnedilecek. Hazire alanında devam eden hazırlıkları inceledik. Hocamıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, hazire alanındaki incelemelere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
YORUMLAR