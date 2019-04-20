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Adıyaman'da renk, fiziki yapısı ve paça gibi birçok özelliğe göre fiyatı artan cins güvercinler piyasa değerleriyle kimi zaman ev ve arabalarla yarışıyor.
AA'nın haberine göre kentte kuş yetiştiriciliği yapan Erkan Türkoğlu tarafından yetiştirilen ve 100 bin liralık fiyatı ile Adıyaman'da kuş severlerin gözdesi haline gelen güvercin Kral'ın 6 aylık erkek yavrusu Mühür için şimdiden 150 bin lira teklif edildi.
Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Adıyaman'da çiğ köftecilik yaptığını ve yaklaşık 30 yıldır kürenk ırkı güvercin beslediğini söyledi.
Güvercin sevgisinin başka bir sevgi olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Güvercin beslemek en büyük hobimdir. Türkiye ve dünyada bu ırktaki güvercinleri besleyen çok insan var. Bu güvercinler artık bizim evladımız olmuş. Bu güvercinleri seyrettiğimizde huzur buluyoruz" diye konuştu.
"MÜHÜR'E 150 BİN LİRA VERDİLER SATMADIM"
Türkoğlu, araba fiyatına değer biçilen Kral isimli güvercinin 6 aylık yavrusu Mühür'ün daha üstün özellikleri olduğunu belirterek, Mühür, yaklaşık altı aylık ve performans olarak babası Kral'dan daha kaliteli. Mühür'e Suudi Arabistan'da yaşayan bir arkadaşım sosyal medya üzerinden 150 bin lira teklifte bulundu ama yaşı küçük olduğu için satmadım ve şu an satmayı düşünmüyorum'' dedi.
Bir güvercinin değerinin meraklısına bağlı olduğuna değinen Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Yeri gelir 100 bin lira verirler ama satmazsın. Yeri gelir 10 bin liraya satarsın. İki gün önce 25 bin liraya yavru güvercin aldım. Satın aldığım kişi de benim aldığım kuşun babasını 100 bin liraya almış. Kuşun iyi olması çok önemli. Lüks otomobil, bendeki güvercinlerin yanında hikaye kalır. Seven bir kişinin kuşunu otomobil ya da otobüs ile değişemezsiniz."
"MÜHÜR BANA GÖRE KRAL'I SOLLADI"
Türkoğlu, kuş alırken dikkat edilecek noktalar bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Kuşun anatomisi çok önemlidir. Kuş alırken yürüyüş, ağız ve göz yapısı, kuyruğu, kuyruk altının temizliği, paçalarının dolu olması, gözlerinin beyaz olması, göğsünün hafif sarı olması ve en önemlisi yavru vermesi önemlidir. Şu an Kral'ın yavrusu Mühür, bana göre Kral'ı solladı. Kral, şu an 3 yaşında yavrusu ise 6 aylık. Yan yana durduklarında babasını bastırıyor. Kral'ın dört yavrusu var. Bu güvercinleri şu an için satmıyoruz."
Güvercinlerin bakım şartlarına göre yaklaşık 15 yıl yaşayabildiğini kaydeden Türkoğlu, halen birbirinden değerli 20 kuşu bulunduğunu sözlerine ekledi.
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