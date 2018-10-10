Habertürk muhabiri Veysi İpek'in özel haberine göre Bismil Belediyesi'nde kadroya alınacak 160 taşeron işçi ile geçen mart ayında mülakat yapıldı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç başkanlığındaki 5 kişilik komisyon 18 kişiyi güvenlik soruşturması nedeniyle 2 kişiyi de sorulara yanıt veremediği gerekçesiyle eledi. Elenenlerin arasında Kaymakam Gülenç'in " John Kennedy ve yasak aşk yaşadığı Marilyn Monroe" sorusu sorduğu öne sürülen Gülcan Ö. de vardı.



"KENNEDY'NİN KARISI, ALDATILDIĞINI ÖĞRENİNCE NE TEPKİ VERDİ?"



İddiaya göre Kaymakam Gülenç, kayyum atandıktan sonra işe aldığı ve bir dönem özel kaleminde çalıştırdığı Gülcan Ö.'ye mülakatta "John Kennedy Havaalanı nerede?" diye sordu. Gülcan Ö. cevabı düşünürken Kaymakam Gülenç'in "Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi... Marilyn Monroe" ifadesini kullandığını, ardından da "Kennedy'nin karısı kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?" şeklinde bir soru daha sorduğunu iddia etti.



KAYMAKAM "ZOR SORDUK" DEMİŞTİ



Olayı gündeme getiren Habertürk'e konuşan Kaymakam Turgay Gülenç "Gülcan Ö.'yü bir arkadaşın tavsiyesi ile işe aldım. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Biraz zor sorduk. Kendisine ‘John Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?' gibi sorular sorduk. ‘Havalimanı İstanbul'dadır' diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi. Asla John Kennedy'nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey sormadık" demişti.

Haberin ardından Kaymakam Gülenç, İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum'a vali yardımcısı olarak atandı. Mülakatta başarısız olduğunu öğrenen Gülcan Ö., Diyarbakır Valiliği'ne itirazda bulundu. Olumsuz sonuç alınca da yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye başvurdu. Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, kararda taşeron sınavı ile ilgili resmi gazetede yayınlanan KHK belirlenen usul ve yönetmeliklere vurgu yaptı. Kararda, belediyeden sınav dosyası; sınav komisyonu tutanakları, davacının aldığı not, sorulan sorular, puanlama cetveli ve gerekçeleri, kamera kayıtları istendiği belirtildi. Belediyenin, yalnızca 363 sorunun yer aldığı dosyayı gönderdiği kaydedildi.Mahkeme kararında Anayasa'nın 2. maddesine atıfta bulunarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin ‘hukuk devleti' ilkesidir. Vatandaşların hukuk güvenliğini sağlayan idarenin hukuku amaç edinen, buna karşılık kamu gücünü, sınırsız, ölçüsüz ve keyfi uygulamalarda önleyen en önemli ilkelerden biridir" ifadelerine yer verdi. Mahkeme, belediyenin gönderdiği dosyanın incelendiğini; sözlü sınavda davacı Gülcan Ö.'ye hangi soruların sorulduğu, sorulara davacının hangi yanıtları verdiği, yanıtların başarısız sayılmasındaki etki ve sayılması değerlendirilmesinin bulunmadığı kaydedildi.İdarenin kararını 'hukuka aykırı' olarak değerlendiren mahkeme "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması ile birlikte sürekli işçi kadrosuna geçemeyecek ve aynı kurumda devam eden mesleğini yerine getiremeyecek olan davacı açısından bu durumun telafisi güç ve imkansız zararlara neden olabileceği kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte karar gereği davacının öncelikle sözlü sınava alınarak, idarece yeniden hakkında bir değerlendirme yapılacağı açıktır. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusunun işlemin telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmeyi durdurmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.Kararın tebliği edildiği Bismil Belediyesi, kararı 30 gün içerisinde uygulama zorunda. Belediyeden kararın uygulanmasıyla ilgili bir davetin kendisine yapılmadığını kaydeden Gülcan Ö. "Yöneltilen hukuksuz sorulara mahkeme dur dedi. Ancak belediyeden işe başlamam için veya yeni sınavla ilgili bir takvim tarafıma bildirilmedi. Kararın hukuki olarak uygulanma zorunluluğu için 4 gün kaldı" dedi.Konuyla ilgili telefonla aradığımız Turgay Gülenç'in yerine atanan Bismil Kaymakamı ve Başkanvekili Kerem Süleyman Yüksel ise telefonlara çıkmadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ