Mumbai'de iki gündür son on yılın en şiddetli yağışları görülüyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı. Pune kentindeki Ambegaon bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 6 işçi ölürken, Kalyan şehrinde de bir okul duvarının iki evin üzerine çökmesiyle aralarında 3 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi. Çöken duvarların altında kalarak yaşamını yitirenlerin ailelerine 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) tazminat ödeneceğini duyuran Fadnavis, yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında sel meydana geldi. Yetkililerin kentte yaşayanlara evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR MUMBAİ'DE HAYATI FELÇ ETTİ

Mumbai'de sağanağın yol açtığı sel suları kara, hava ve demir yolu trafiğinde aksamalara neden oldu. Demir yolu hattının sel suları altında kalması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası tren seferleri iptal edildi. Mumbai Uluslararası Havaalanı kalkışlı 52 uçuş iptal edilirken, 54 uçuş da civardaki havaalanlarına yönlendirildi.

Yağışların devam etme ihtimaline karşılık bugün Mumbai genelinde eğitime ara verildi. Öte yandan, kentte bir nehrin taşmaya başlaması nedeniyle nehir civarında yaşayan bin kişi tahliye edildi.