HABERTURK.COM

Adana, Siirt gibi şehirlerin en ünlü yemeklerinden biri mumbarın ünü tüm ülkeye yayılmıştır. Yapımı oldukça zahmetli olan mumbar dolması yiyenlerin vazgeçilmez yemeği olmuştur. Mumbar neden yapılır? Mumbar hayvanın neresi? Mumbar hakkında tüm bilinmeyenler…

Mumbar Nedir

Mumbarın kelime anlamı bağırsaktır. Bu kelime hayatımıza mumbar dolmasıyla girmiştir. Genellikle koyun bağırsağından yapılan mumbar dolması; Adana, Gaziantep, Siirt, Batman ve Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en ünlü yemeklerinden biridir. Yapımı oldukça zahmetli olan mumbar dolması sakatat yemekleri içinde en başta gelir.

Mumbar Neyden Yapılır

Mumbar dolması yapmak için genellikle koyun bağırsağı tercih edilir. Koyun bağırsağı iyice temizlenerek pirinç ile hazırlanan iç ile doldurulur ve haşlanarak servis edilir. Burada önemli olan iki nokta vardır. Bunlardan biri; koyun bağırsağının tazeliği ve temizliği, diğeri ise; pirinç ile hazırlanan harcında kuyruk yağı ya da hayvanın iç yağının tercih edilmesidir. Kuyruk yağı ve iç yağı sevilmediği için tercih edilmeyebilir. Buna alternatif olarak yağlı kıyma da kullanılabilmektedir. Lezzetli bir mumbar dolması nasıl yapılır? İşte tarifi…

Malzemeler

3 adet mumbar

4 bardak pirinç

500 gram yağlı kıyma

5 diş sarımsak

3 adet soğan

Tercihe göre 1 adet domates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Pirinçler yıkandıktan sonra iyice süzülür. Soğan ve sarımsaklar çok ince bir şekilde doğranarak sürülen pirinçlerin içine eklenir. Sonrasında diğer malzemelerde eklenerek karıştırılır. Hazırlanan harç, mumbarın içine kabak oyacağı ile doldurulur ve ocakta kaynayan tencerenin içine atılır. Suyun içine 1 yemek kaşığı daha tuz atılarak pişmeye bırakılır. Yaklaşık 2 saat orta ateşte suyun içinde pişen mumbarlar sıcak bir şekilde servis edilir.

Mumbar Neden Yapılır

Mumbar dolması sakatat yemeklerini sevenlerin vazgeçilmez yemeğidir. Görüntüsü pek hoş olmasa da mumbar dolmasını sevenler hemen hemen her öğünde tüketebilmektedir. Özellikle kış aylarında tüketilen mumbar dolması bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın ortaya çıkan hastalıklarından korur. Mumbar hem lezzeti hem de insan vücuduna çok çeşitli yararlarının olması bakımından sevenleri tarafından tercih edilmektedir. Mumbarın insan vücuduna yararları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi; grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korur.

Kanser riskini azalttığı belirtilmektedir.

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besindir.

Mumbar Hayvanın Neresi

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde, bölge halkının bir kısmı geçimini büyük ve küçükbaş hayvancılıkla sağlayabilmektedir. Bu nedenle tüketilen besinlerde hayvandan elde edilen besinlerdir. Büyük ve küçükbaş hayvanların çeşitli organları kullanılarak yapılan yemekler de bölge halkının yemek kültürlerinin bir parçası sayılmaktadır. Genel ismiyle sakatat olarak adlandırılan organlardan biri de mumbardır. Mumbar hayvanın bağırsağına verilen isimdir. Hayvandan alınan bağırsak dış kısmı iyice yıkanarak ters çevrilir. Ters çevrilen iç kısmı da belli malzemeler kullanılarak yıkanır ve mumbar dolması yapılmaya hazır hale getirilir.

Mumbar Hayvanın Neresinden Olur

Mumbar genellikler şırdan ile karıştırılmaktadır. Şırdan; geviş getiren hayvanların midesinin bağırsaktan hemen önceki kısmıdır. Mumbar ise hayvanın bağırsağına verilen addır. Koyun inek gibi hayvanlardan alınan bağırsak yoğun suyla yıkanır. Ardından ters çevrilerek iç tarafı temizlenir. Sakatatların doğru bir şekilde temizlenmesi oldukça önemlidir. Peki mumbar nasıl temizlenir?

Mumbar Temizleme Malzemeleri

Kalın bulgur

İri tuz

Bir parça tül

Kalın bulgur ve iri tuz mumbarın üzerine dökülür ve uzun bir süre elle avularak temizlenir. Su akıtılarak tekrar aynı işlem yapılır. Ardından ters çevrilerek bulgur ve tuz ile tekrar avularak yıkanır. Tül yardımıyla tekrar temizlenir. Bıçak yardımıyla kazılanarak kirli bölgeler temizlenir. Sonrasında bir saat sirkeli suda bekletilerek tekrar yıkanır ve yemek yapımına hazır hale getirilir.

ÖNERİLEN VİDEO