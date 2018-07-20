HABERTÜRK muhabiri Çetiner Çetin'in haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak ülkesinin Orta Doğu'daki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD’nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile koordineli bağımsız devriyeler yapmaya devam ettiklerini belirten Votel, "Diplomatik yol haritasının bir parçası olarak cephe hattının bazı parçalarında ortak devriye yapmak üzere gerekli eğitimler yakın zamanda başlayacak." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Suriye rejimiyle iş birliği yapmasına yönelik bir soruya ise Votel, Suriye’nin kuzeyinde iş birliği yaptıkları gruplarla iyi ve etkili bir iletişime sahip olduklarını belirterek bu grupların ABD’ye karşı şeffaf olduğunu söyledi.

Votel açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Biz SDG’yi rejimle ilişki kurma konusunda teşvik etmiyoruz. Tabii sahadaki gerçeklerden de haberimiz var. O alandaki tüm aktörler birbiriyle konuşuyor. Bu, o bölgedeki hayatın bir gerçeğidir."

Bilindiği üzere Türkiye’nin Münbiç’e yönelik uzun süreli tehditlerinin ardından 4 Haziran 2018’de ABD ile Türkiye söz konusu kentin durumuna ilişkin yol haritası hazırlanması konusunda anlaşmaya vardı.

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