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        Haberler Yaşam Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdüler

        Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdüler

        Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, son yağışlarla çevresi karla kaplanan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:35
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        Kentte her mevsim ayrı güzelliklere bürünen, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

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        Muradiye Belediyesinin desteğiyle, aralarında dernek üyeleri, farklı illerden gelen gönüllüler ile vatandaşların bulunduğu 50 kişilik grup, çevresi karla kaplı şelalenin bulunduğu alanda bir araya geldi.

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        Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto eden gruptakiler, daha sonra dondurucu soğuğa rağmen şelalenin döküldüğü yerde yüzdü.

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        Etkinliği izleyen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan da katılımcılara çorba ikramında bulundu.

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        Şelalenin kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Aydoğan, "Belediyemiz ve Vangölü Aktivistleri Derneği işbirliğiyle yüzme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız bölgemizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamaktır. Bu bölge 12 ay turizme elverişli olan bir yer.

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        Biz de Muradiye Şelalesi'nin ülkemizin ve ilimizin turizminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etmek istiyoruz. Bu yılın teması ise Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık dramıdır. Filistin'in, Gazze'nin yanında olduğumuzu paylaşmak için bu etkinliği organize ettik" diye konuştu.

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        Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise Van Gölü Havzası'nın en güzel yerlerinden birinin Muradiye Şelalesi olduğunu söyledi.

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        Yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen şelaleyi tüm ortamlarda tanıtmaya çalıştıklarını anlatan Özel, şöyle devam etti:

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        "Her sene bu dönemlerde şelalede yüzme etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl beşincisini gerçekleştirdik. 50 kişilik ekibimizle suya gireceğiz. İstanbul'dan, Antalya'dan, Adana'dan katılımcılar var aramızda.

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        Şu anda dünya çok sıkıntı çekiyor. Özellikle Filistin halkına ses vermek istiyoruz. İsrail'in yaptığı soykırımı buradan lanetliyoruz. İsrail, asla bir devlet değildir. Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik."

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        Katılımcılardan Tuğba Beyhan da "Bu yıl etkinliğimizin farklı bir amacı vardı. Bütün dünyayı derinden etkileyen. İsrail'in ablukası altında olan Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız. İsrail'i lanetliyoruz. Kardeşlerimizin en kısa zamanda bu zulümden kurtulması için dua ediyoruz" dedi.

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        #Muradiye Şelalesi
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