Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdüler

Şelalenin kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Aydoğan, "Belediyemiz ve Vangölü Aktivistleri Derneği işbirliğiyle yüzme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız bölgemizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamaktır. Bu bölge 12 ay turizme elverişli olan bir yer.

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Biz de Muradiye Şelalesi'nin ülkemizin ve ilimizin turizminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etmek istiyoruz. Bu yılın teması ise Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık dramıdır. Filistin'in, Gazze'nin yanında olduğumuzu paylaşmak için bu etkinliği organize ettik" diye konuştu.