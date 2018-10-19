Murat Cemcir'den Ahmet Kural-Sıla ilişkisine yorum

Oyuncu Murat Cemcir, önceki gece Bebek'te bulunan bir gece kulübü çıkışı görüntülendi. Cemcir, Ahmet Kural-Sıla ilişkisi için, "Maşallah süphanallah. Allah onları nazarlardan korusun" dedi