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Mürekkep lekesi çıkaran çözümler: Mürekkep lekesi nasıl çıkar?

Giysilerden kuru mürekkebi çıkarmak en zor iş olabilir, çünkü çoğu zaman en sevdiğimiz kalemi bulundurur ve giysimizin cebine asarız ya da çocuk çok sayıda renkli kalem taşır, sonra giysilerde mürekkep lekeleri olduğunu görünce şaşırırız. Ancak bu parçaları atıp kurtulmak yerine, ister kimyasal ister doğal malzemeler kullanarak, mürekkep lekelerinden kurtulmanın bir takım yolları var. İşte, mürekkep lekesi çıkaran çözümler

Mürekkep Lekesi Çıkaran Çözümler: Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?
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Mavi mürekkep lekelerini çıkarmak için kimyasal yöntemler vardır. Giysilerden mürekkep lekelerini çıkarmanın en etkili yollarından biri lekenin üzerine alkol dökmektir. Alkol doğrudan lekeli bölgeye dökülür, birkaç dakika leke ile teması için bırakılır, ardından çamaşır makinesinde yıkanır. Alkol yerine el dezenfektanı da kullanabilir. Alkolün olmadığı durumlarda el dezenfektanları mürekkep lekesi için idealdir. Mürekkep lekesinin üzerine biraz döktükten sonra çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?

Çocukların olduğu evlerde giysiler, halı ve kilimler, koltuk ve minderler sürekli lekelenir. Bu durumda öncelikle kalem lekesinin yayılmasını engelleyecek şekilde çevrelenmesi gerekir. Bu nedenle, mürekkep lekesi olmuş bir kıyafetinizi ya da eşyanızı asla ıslatmayın. Bunun yerine, mürekkebin kumaşa nüfuz etmesini önlemek için lekenin altına başka bir bez koymaya dikkat ederek nemli bir bezle dıştan içe hafifçe silin. Peki, mürekkep lekesi nasıl çıkar? İşte birkaç doğal yöntemlerden bazıları:

  • Mürekkep izini yok etmenin bir yolu da lekeyi emmesi için üzerine dökülen un olabilir. Kabartma tozu da aynı etkiye sahiptir.
  • Limon ve tuz kombinasyonu mürekkep izlerinde etkilidir. Önce birkaç damla limon eklenmeli ve hemen ardından tuz eklenmelidir. Mürekkep lekesi her iki element tarafından da çekilir ve yüzeye çıkarılır.
  • Ilık süt yöntemi. Özellikle kumaşlar beyazsa, mürekkep lekelerini giysilerden çıkarır. Leke üzerine biraz süt koyduktan sonra lekeyi tamamen çıkana kadar elinizle ovabilirsiniz. (Taze süt, leke yeni oluştuğunda çok daha iyi çıkarır)
  • Soğuk süt: Mürekkep lekelerini çıkarmak için lekenin üzerine biraz süt dökmeniz ve mürekkebi emmesi için kumaşın diğer tarafına bir parça bez koymanız gerekir. Gerekirse işlemi tekrarlayın ve ardından normal şekilde yıkayın.
  • Ilık süt: Leke kurumuşsa bu harika bir çözümdür. Sütün soğumasına izin verin ve leke kaybolana veya tamamen yok olana kadar giysiyi suya batırın. Sonra her zamanki gibi yıkayın.
  • Leke çıkarıcılar: leke çıkarıcıyı bu niyetinden bir veya birkaçını denedikten sonra, belki de yıkamadan önce kullanın.

Koltuktan Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?

Koltuktan çıkarılması en zor leke türleri arasında yer alan mürekkep lekeleri, koltuk temizlenmesini zorlaştırabilir ve daha güçlü teknikler gerektirir. Sirke, lekeyi söküp çıkaran asetik asit içermesi sayesinde her türlü koltuğu mürekkep lekelerini temizlemeye yardımcı olur, ayrıca eller için de güvenli bir temizleyicidir ve ellere zarar vermez. Peki, koltuktan mürekkep lekesi nasıl çıkar?

Bir yemek kaşığı beyaz sirkeyi bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ve iki bardak soğuk su ile bir kapta karıştırın. Yumuşak bir bezi solüsyona batırın ve lekenin kumaşa yayılmaması için lekeyi hafifçe ovun. Çözeltiyi otuz dakika kumaş üzerinde bırakın.

Sirke solüsyonuna batırılmış bir bez kullanarak sonraki 30 dakika boyunca lekeyi her beş dakikada bir silin. Kanepeyi soğuk suyla nemlendirilmiş bir bezle leke yavaş yavaş kaybolana kadar silin. Nemi emmek için lekeyi kuru bir havluyla kurulayın.

İzopropil alkol, kanepelere yapışan mürekkep lekeleri için güçlü bir temizleme maddesidir. Bir bez parçasına dökün ve lekeyi dairesel hareketlerle silin.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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