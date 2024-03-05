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        Haberler Dünya Musk - Biden geriliminde yeni perde! "11 Eylül'den daha kötü"

        Musk - Biden geriliminde yeni perde! "11 Eylül'den daha kötü"

        Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Biden ve yönetimine tepki göstererek "Biden yönetimi sınırdan geçiş sayısını azaltmak için 320 bin göçmenin gizlice ABD'ye uçtuğunu kabul ediyor. 11 Eylül'den daha kötü bir şeyin zemininin hazırlanıyor olması muhtemel" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 18:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:01
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        Musk - Biden geriliminde yeni perde
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        ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, göçmenleri açıklanmayan uçuşlarla gizlice ABD'ye soktuklarını açıkladıkları için ateş altında. Biden yönetiminin, sınırdan geçiş sayısını azaltmak amacıyla 2023 yılında 320 bin göçmenin gece uçuşları ile girişini kolaylaştırdığı söyleniyor.

        Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davasında ortaya çıkan belgeler, Biden onaylı gizli uçuşların Ocak'tan Aralık 2023'e kadar yüz binlerce yasadışı göçmeni 43 ABD havaalanına getirdiğini gösteriyor.

        Daily Mail'in haberine göre CBP, geçen yıl binlerce belgesiz göçmen için yabancı havalimanlarından doğrudan ABD şehirlerine uçuş düzenleyen bir programla ilgili ayrıntıları açıklamayı reddetti.

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        MUSK'TAN TEPKİ

        Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk da ABD Başkanı Biden ve yönetimini, sahibi olduğu X adlı platformda sert sözlerle eleştirdi.

        Musk, Biden yönetimini ABD'ye yasa dışı göçmen ithal ettiği ve bunları potansiyel olarak seçmen haline getirdiği iddiasıyla eleştirirken, denetlenmeyen göçmenler nedeniyle ulusal güvenlikle ilgili endişeleri de aktardı.

        Musk paylaşımında "Bu yönetim hem seçmen ithal ediyor hem de denetlenmemiş kaçak göçmenlerden ulusal güvenlik tehdidi yaratıyor. 11 Eylül'den çok daha kötü bir şeyin zemininin hazırlanıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Sadece bir zaman meselesi" ifadelerini kullandı.

        Biden yönetiminden ise konuya yönelik bir açıklama gelmedi.

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