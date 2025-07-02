Elon Musk'tan ABD Başkanı Trump'a: Hakkını vermek lazım

Dünyanın en zengin ismi ve kısa bir süre öncesine kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan Elon Musk, Trump ile arasındaki gerilime rağmen yaptığı son paylaşımda Trump için "hakkını vermek lazım" ifadelerini kullandı.

"HAKKINI VERMEK LAZIM"

Musk, Trump'ın İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini ilan ettiği paylaşımını alıntılayarak, "Hakkını vermek lazım ABD Başkanı Trump dünya çapındaki birçok ciddi anlaşmazlığı başarıyla çözmüştür" dedi.

MUSK YENİ SİYASİ PARTİ KURACAĞI MESAJINI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump ile Musk'ın arası "vergi indirimi tasarısı" sebebiyle açılmıştı. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı dün akşam kabul etti.

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Musk, bu tasarının kabul edilmesi durumunda yeni bir siyasi parti kuracağını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı mesajında Musk, söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" (The American Party) adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etmişti: