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        Haberler Dünya Elon Musk'tan ABD Başkanı Trump'a: Hakkını vermek lazım | Dış Haberler

        Elon Musk'tan ABD Başkanı Trump'a: Hakkını vermek lazım

        ABD Başkanı Trump ile Elon Musk'ın inişli çıkışlı ilişkisi devam ediyor. "Vergi indirimi" tasarısı sebebiyle Trump'ı sert bir şekilde eleştiren Musk, bu kez Trump'ı övdü. ABD Başkanı'nın İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesi kabul ettiği yönündeki açıklamasını alıntılayan Musk, "Hakkını vermek lazım ABD Başkanı Trump dünya çapındaki birçok ciddi anlaşmazlığı başarıyla çözmüştür" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 09:04 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:04
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        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
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        Dünyanın en zengin ismi ve kısa bir süre öncesine kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan Elon Musk, Trump ile arasındaki gerilime rağmen yaptığı son paylaşımda Trump için "hakkını vermek lazım" ifadelerini kullandı.

        "HAKKINI VERMEK LAZIM"

        Musk, Trump'ın İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini ilan ettiği paylaşımını alıntılayarak, "Hakkını vermek lazım ABD Başkanı Trump dünya çapındaki birçok ciddi anlaşmazlığı başarıyla çözmüştür" dedi.

        MUSK YENİ SİYASİ PARTİ KURACAĞI MESAJINI VERMİŞTİ

        ABD Başkanı Trump ile Musk'ın arası "vergi indirimi tasarısı" sebebiyle açılmıştı. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı dün akşam kabul etti.

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        Musk, bu tasarının kabul edilmesi durumunda yeni bir siyasi parti kuracağını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı mesajında Musk, söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" (The American Party) adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etmişti:

        "ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var."

        TRUMP'TAN 'MUSK SINIR DIŞI EDİLİR Mİ?' SORUSUNA YANIT

        Musk'ın bu açıklamasının ardından konuşan Trump ise Musk'ın, devlet desteği olmadan Güney Afrika'ya geri dönmek zorunda kalacağını savundu.

        "Federal israfı engelleme" hedefiyle kurulan ve Musk'ın bir süre danışmanlık yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) dikkati çeken Trump, "DOGE, bir canavar olarak geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilir." dedi.

        Trump, Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği yönündeki soruya, "Bilmiyorum, bakmamız gerekiyor." diye yanıtladı.

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