Mustafa Ceceli: Sinan ile ikimizi çok benzetiyorlar

Şarkıcı Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda bir araya geldi. Ceceli, "Sinan'ın iki yeni şarkısı var. Onları dinletti. Birisini istedim" diye konuştu