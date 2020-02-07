Mustafa Elitaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş hakkında merak edilenler haberimizde...

MUSTAFA ELİTAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1957 yılında Kayseri'de dünyaya gelen siyasetçi Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili olarak görevini sürdürmektedi.

Mustafa Elitaş 5 Şubat 1957 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Babasının adı Mustafa, annesinin adı ise Nuriye'dir. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Bir firmada Öğrencilik dönemindeyken 2 yıl muhasebe ve pazarlama biriminde çalıştı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği yaptı



1994 yılında Anavatan Partisi’nden Belediye Başkanlığı için aday oldu. Türkiye İhracatlar Meclisi’nde, Elif TV yönetim kurulunda, Sanayiciler Derneği, Mülkiyeler Birliği, Huzur Evi Derneği, Sanayi Odası, KAYSİAD gibi pek çok dernek ve kuruluşun yönetim üyeliklerinde bulundu. TBMM XXII., XXIII., XXIV. ve XXVI. Dönem Kayseri milletvekilidir.[1] 24 Kasım 2015 - 26 Mayıs 2016 Tarihleri arasında 64. Türkiye Hükûmetinde Ekonomi Bakanlığı yapmıştır.